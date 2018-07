Ce ținută a purtat mătușa Meghan Markle la botezul Prințului Louis! Ducesa a strălucit din nou

Prinţul Louis Arthur Charles, al treilea copil al ducilor de Cambridge, a fost creștinat weekendul acesta printr-o ceremonie destul de restrânsă.

Ca de fiecare dată, Meghan Markle a surprins prin eleganță și stil. Ea a purtat o rochie Ralph Lauren verde-măslin, la care a asortat o pălărie Stephen Jones, de aceeași culoare.

Se pare că rochia a fost creată special pentru Meghan, dar puteți cumpăra o rochie similară de la același designer, care în prezent costă 140 de euro.

Ducesa de Sussex și-a făcut apariția la Capelă Regală a Palatului St. James alături de Prințul Harry. Cuplul a intrat în biserică în spatele Prințului William, a lui Kate Middleton și al celor trei copii ai lor: Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis.

Meghan a optat și de această dată pentru un decolteu de tip bărcuță, care a devenit una dintre semnăturile regale, în ultimele luni. Ținuta a fost completată de pantofii din piele semnați Manolo Blahnik.

De când s-a căsătorit cu Prințul Harry, în Mai, toți ochii sunt ațintiți spre ținutele lui Meghan Markle. Pentru cele mai importante evenimente la care a participat în calitate de membru oficial al familiei regale, ducesa de Sussex a optat pentru culori neutre și combinații simple – roz prăfuit, bej, alb etc.

