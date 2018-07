Gigi Hadid a vorbit pentru prima dată despre sentimentele ei pentru Zayn Malik. Super-modelul nu a mai rezistat bârfelor și a luat atitudine, mărturisind că suferă cumplit.

Gigi Hadid a postat un mesaj pe o rețea de socializare în care le cere oamenilor să înceteze cu vorbele urâte aruncate la adresa relației ei cu Zayn Malik.

”Se pare că voi mă tăguiți în fiecare zi în câte o nouă postare… Vă rog, opriți-că. Nu e doar negativ, chiar nu am resentimente față de voi, însă doar știu ce lume frumoasă avem și trebuie să trăiți în loc să disecați relația dintre doi oameni, chiar dacă nu știți ce se întâmplă cu ei în proporție de 99%. Chiar nu e nimic despre care să scrieți tot timpul, luați o pauză. Acesta este ultimul meu comentariu, indiferent de ce s-ar întâmpla, dar sper că înțelegeți că asta nu vine dintr-un loc bun, ar trebui să vă iubiți și să vă dați voie să găsiți altceva care să vă inspire viața”, este mesajul postat de Gigi Hadid pe rețeaua de socializare, potrivit wmagazine.com.

Hadid a adăugat un nou comentariu, dezvăluind detalii din relația ei cu Malik: ”Pentru cineva care nu are cont activ pe această aplicație, nu am nevoie să mă urmărească. Ochii mei sunt tatuați pe pieptul lui. Dacă sunt vedetă, asta nu înseamnă că eu nu am sentimente sau că timpul meu e prea prețios pentru a auzi ce comentează oamenii. Sunt sigură că înțelegeți că acuzațiile aceastea pot fi dureroase, mai ales pentru cineva care este profund îndrăgostit. Îmi pare rău dacă asta vă pare puțin imatur, însă încerc să port un dialog cu oameni care să înțeleagă faptul că vorbele lor sunt dureroase și nu doar ca o ”confesiune anonimă””.